Rheinmetall-Aktie: Kursziel von 306,00 EUR

Die Rheinmetall-Aktie wird derzeit von Bankanalysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel beträgt 306,00 EUR und bietet Investoren ein Potenzial von +25,00%. Die Analysten sind sich jedoch uneins über die weitere Entwicklung.

Am gestrigen Tag sank der Aktienkurs um -0,61%, was auf eine pessimistische Marktstimmung hinweist. In den letzten fünf Handelstagen betrug das Minus bereits -1,96%.

Das Guru-Rating liegt bei 4,16 nach zuvor ebenfalls 4,16.

Zum aktuellen Zeitpunkt raten sechs Analysten zum Kauf der Aktie, während zehn weitere sie als kaufenswert bezeichnen. Drei Experten empfehlen die Position “halten”. Insgesamt zeigt sich eine positive Einschätzung mit einem Anteil optimistischer Analysten von +84,21%.