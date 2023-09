Rheinmetall-Aktie: Kursziel angehoben!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Die Deutsche Bank Research hat jüngst das Kursziel für die Rheinmetall-Aktie von 275 auf 300 Euro hochgesetzt und die Einstufung auf “Buy” belassen. Analyst Christoph Laskawi begründete die Entscheidung unter anderem durch Anpassungen seines Bewertungsmodells an die aktuellsten Quartalszahlen und die vollzogene Übernahme von Expal. Infolgedessen hebt er seine Ergebnisschätzungen ab 2024 prozentual zweistellig an. Die Rheinmetall-Aktie schloss am Dienstag bei 255 Euro und verzeichnete damit einen beeindruckenden Wochenauftakt mit einem Plus von 4,3%.

Technische Indikatoren und Widerstandsbereiche

Als direkter mittelfristiger Widerstandsbereich für die Rheinmetall-Aktie dient die Zone um 275 Euro, während die Unterstützungszone bei...