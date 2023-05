Rheinmetall Aktie: Kursziel bei 303,45 EUR - Potenzial von +16,85%

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Die Rheinmetall AG verzeichnete am Finanzmarkt eine negative Kursentwicklung von -1,10%. In der letzten Handelswoche lag das Ergebnis bei einem Gesamtminus von -2,29%, was auf einen pessimistischen Markt hindeutet.

Analysten sind jedoch davon überzeugt, dass die aktuelle Bewertung der Aktie nicht den wahren Wert widerspiegelt. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 303,45 EUR und würde ein Potenzial von +16,85% für Investoren eröffnen.

Das Guru-Rating bleibt unverändert mit einer Bewertung von 4,16 Punkten. Von insgesamt 19 Analysten empfehlen sechs die Aktie als starken Kauf und zehn bewerten sie optimistisch mit “Kauf”. Drei Experten halten sich neutral zur Rheinmetall-Aktie.

Insgesamt sehen demnach +84,21% der Analysten großes Potential in dem Unternehmen. Mit diesen positiven Aussichten lässt sich abschließend sagen:...