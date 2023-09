Rheinmetall: Aktie mit Kurspotenzial von +22,50%

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Die Rheinmetall-Aktie wird derzeit nach Ansicht von Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 306,00 EUR und bietet damit ein Potenzial von +22,50% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Am 25.09.2023 hat die Rheinmetall-Aktie eine negative Entwicklung von -0,16% verzeichnet.

• Guru-Rating von Rheinmetall beträgt nun 4,16 nach zuvor ebenfalls 4,16.

In den letzten fünf Handelstagen ergab sich ein Gesamtverlust für die Aktie in Höhe von -4,29%, was auf pessimistische Marktstimmung hinweist. Dennoch sehen sechs Analysten die Aktie als starken Kauf an und zehn weitere geben ein “Kauf”-Rating ab.

Drei Experten sind neutral eingestellt und empfehlen “Halten”. Insgesamt sind also immer noch rund +84,21% der befragten Bankanalysten optimistisch gestimmt.

Abschließend bestätigt das bewährte Trend-Indikator...