Rheinmetall-Aktie: Kursfeuerwerk!

Der Aktienkurs von Rheinmetall erlebt einen bemerkenswerten Aufschwung. Am Dienstag schloss die Rheinmetall-Aktie bei 255 EUR und verzeichnete damit einen Zuwachs von beachtlichen 9,6% zum Wochenauftakt. Die Monatsbilanz weist ebenfalls einen Anstieg von 4,4% aus. Als wesentlichen Impulsgeber dieses Kursfeuerwerks gilt ein kürzlich bekannt gegebener Rüstungsauftrag der Bundeswehr an Rheinmetall für die Lieferung von Artilleriemunition an die Ukraine. Mehr als hunderttausend 155-mm-Granaten sollen durch die neue spanische Tochtergesellschaft Rheinmetall Expal Munitions geliefert werden, ergänzt durch hochexplosive Geschosse des Typs DM 121.

Kurs: 255 EUR

GD200: 248 EUR (steigend)

GD100: 251 EUR (steigend)

Technische Indikatoren: Gemischtes Bild

Der 200-Tage-Durchschnitt (GD200), eine wichtige Kennzahl für die...