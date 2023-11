Rheinmetall-Aktie: Kaum noch aufzuhalten!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Rheinmetall scheint im Moment kaum noch aufzuhalten. Das Rüstungsunternehmen – darum handelt es sich im Kern – konnte auch am Mittwoch punkten. Es ging um gut 2 % aufwärts. Damit hat die Aktie einen der höchsten Kurse überhaupt erreicht. Die Kurse sind nun nahe an der nächsten wichtigen Grenze: Es geht auf 300 Euro zu. Angesichts der zahlreichen Lieferungen, die allein in der Ukraine verlangt werden, ist dies kaum verwunderlich.

In einer Woche gibt es mehr wirtschaftliche Sachkenntnis

Stimmung allein ist jedoch kein guter Ratgeber an den Märkten. So wird es auf wirtschaftliche Zahlen ankommen. In einer Woche wird das Unternehmen – also am 9.11. – seine Quartalszahlen vorlegen. Damit verbunden sein wird ein Ausblick auf die künftige Entwicklung.

