Rheinmetall Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Der Aktienkurs von Rheinmetall hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 45,59 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Industriekonglomerate"-Branche im Durchschnitt nur um 5,32 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Rheinmetall eine Outperformance von +40,27 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Auch im "Industrie"-Sektor konnte Rheinmetall mit einer durchschnittlichen Rendite von 4,93 Prozent im letzten Jahr um 40,67 Prozent übertreffen. Diese starke Überperformance in beiden Branchen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse der Rheinmetall-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 266,99 EUR lag. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 324,8 EUR, was einem Unterschied von +21,65 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen darauf hin, dass Rheinmetall eine positive Entwicklung verzeichnet. Der letzte Schlusskurs liegt jeweils über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Rheinmetall eine Dividendenrendite von 1,31 % aus, was 1,81 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,12 %. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Die fundamentale Bewertung zeigt, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rheinmetall bei 28 liegt. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der "Industriekonglomerate"-Branche im Durchschnitt ein KGV von 31. Dies deutet darauf hin, dass Rheinmetall aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie erhält.