Rheinmetall Aktie: Ist das noch wichtig?

In den letzten 12 Monaten hat Rheinmetall eine Performance von 76,12 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Industriekonglomerate"-Branche, die im Durchschnitt um 9,86 Prozent gestiegen sind, einer Outperformance von +66,26 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hatte der "Industrie"-Sektor eine mittlere Rendite von 7,16 Prozent im letzten Jahr, wobei Rheinmetall 68,96 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" in diesem Punkt führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität zeigen die Analyseergebnisse, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Rheinmetall-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Verglichen mit dem Durchschnitt der Branche Industriekonglomerate schüttet Rheinmetall auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,31 % aus, was 1,7 Prozentpunkte weniger ist als der im Mittel übliche Wert von 3,01 %. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft und führt zur Bewertung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Einschätzung verwendet, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Rheinmetall beträgt derzeit 41,8 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist Rheinmetall auf 25-Tage-Basis überverkauft, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit wird Rheinmetall insgesamt mit "Gut" für diesen Punkt der Analyse bewertet.