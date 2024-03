Fuji Offset Plates Manufacturing, ist immer für eine Überraschung gut!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall AG":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der die Überkauftheit oder Überverkauftheit eines Wertpapiers anzeigt. Der RSI der Fuji Offset Plates Manufacturing-Aktie beträgt aktuell 40 und wird daher als neutral eingestuft. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als neutral bewertet, da der RSI bei 50 liegt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein neutrales Rating für die Aktie.

Fundamental betrachtet ist die Aktie im Vergleich zur Branche (Maschinen) unterbewertet, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,82 im Vergleich zum Branchen-KGV von 22,24, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich eine Performance von -34,45 Prozent in den letzten 12 Monaten, was eine Underperformance von -28,33 Prozent im Vergleich zur Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite mit -7,32 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) bei 0,26 SGD, was zu einem "Schlecht"-Rating führt, da der Aktienkurs selbst bei 0,21 SGD liegt, was einem Abstand von -19,23 Prozent entspricht. Der GD50 liegt bei 0,21 SGD, was einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich auf Basis der technischen Analyse ein "Neutral"-Rating.