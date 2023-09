Rheinmetall-Aktie: Ist hier noch kein Ende in Sicht?

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Diejenigen, die auf eine Kurssteigerung der Rheinmetall-Aktie hofften, wurden in den letzten Monaten oft enttäuscht. Obwohl es bei dem Wertpapier hin und wieder etwas Bewegung gibt, pendelt es seit April meist zwischen 240 und 260 Euro. Am Montagmorgen lag der Kurs mit genau 249,30 Euro in der Mitte dieser Preisspanne.

Der Mangel an Neuerungen könnte weitere Aufwärtsbewegungen hindern. Dennoch schreckt dies die Analysten nicht ab. Die Rheinmetall-Aktie bleibt weiterhin ein Favorit unter den Börsenspezialisten. Laut Daten von “MarketScreener” wird das Papier aktuell von neun Experten zum Kauf empfohlen.

Rheinmetall: Ein Blick lohnt sich

Nur zwei Analysten verfolgen einen neutralen Ansatz und keine einzige große Analysefirma hat eine Verkaufsempfehlung ausgesprochen. Dies ist bereits ein deutliches Signal an sich selbst. Noch...