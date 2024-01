Rheinmetall Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Rheinmetall schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Industriekonglomerate. Mit einer Differenz von 1,57 Prozentpunkten (1,57 % gegenüber 3,14 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 262,97 EUR für die Rheinmetall-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 308,2 EUR, was einem Unterschied von 17,2 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen positive Abweichungen von +17,2 Prozent bzw. +8,39 Prozent, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) klassifiziert die Rheinmetall-Aktie als Neutral-Titel. Mit einem RSI7-Wert von 25 wird eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen, während der RSI25-Wert von 30,92 eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut" in Bezug auf den Relative Strength-Index.

Das Sentiment und der Buzz rund um Rheinmetall werden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet, um Rückschlüsse auf das Stimmungsbild zu ziehen. Die Diskussionsintensität deutet auf eine mittlere Aktivität im Netz hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Zusammenfassend ergibt sich für Rheinmetall eine Mischung aus "Gut" und "Neutral" in Bezug auf Dividendenpolitik, technische Analyse und Sentiment/Buzz.