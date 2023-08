Rheinmetall-Aktie: Hier sind die angestrebten Ziele!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Gewinne werden bei der Rheinmetall-Aktie von Anlegern realisiert. Die Strategie könnte hier „Verkaufen bei guten Nachrichten“ lauten. Trotz der Quartalsdaten kann die Aktie vorerst nicht an Wert gewinnen – Investoren ziehen stattdessen vor, Geld abzuheben. In den relevanten Foren wird insbesondere die schwächere Marge im ersten Halbjahr bemängelt. Genau dieser Aspekt soll jedoch in den nächsten Monaten verbessert werden – daher blickt auch das Vorstandsmitglied des Rüstungskonzerns optimistisch in die Zukunft.

Mehrheit der Analysten sieht weiterhin Aufwärtspotenzial

Analysten prognostizieren ebenfalls ein weiteres Kurspotenzial für die Aktie. Berenberg äußerte sich nach Veröffentlichung der Quartalszahlen mit einem Kursziel von 300 Euro, gefolgt von Warburg Research mit einem Zielwert von 292 Euro. Auch die DZ Bank ist...