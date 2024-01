Rheinmetall Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Rheinmetall: Aktuelle Analyse der Anlegerstimmung und Bewertung

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Rheinmetall lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die Aktie zeigte dabei eine mittlere Diskussionsintensität, was eine "Neutral"-Einstufung erforderlich macht. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering und es waren kaum Änderungen festzustellen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Die Auswertung der sozialen Medien ergab, dass Rheinmetall in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv von privaten Nutzern bewertet wurde. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Daher ergibt sich auf dieser Ebene eine "Neutral"-Einstufung. Die Redaktion hat zudem 6 Gut- und 0 Schlecht-Signale herausgefiltert und kommt zu einer "Gut"-Empfehlung für Rheinmetall.

Aus technischer Sicht erhielt die Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag 17,2 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage lag. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt erhielt die Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt lag.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Rheinmetall als unterbewertet betrachtet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 24,89 insgesamt 21 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Industriekonglomerate". Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".