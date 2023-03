Rheinmetall Aktie im Fokus: Analyse und Einordnung des bemerkenswerten Erfolgs

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Rheinmetall hat in den vergangenen 12 Monaten eine Rendite von 1,28 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Industrials-Sektor überdurchschnittlich ist. Tatsächlich liegt Rheinmetall um mehr als -546,88 Prozentpunkte über dem Durchschnitt der Branche. Der Durchschnitt der Aerospace & Defense-Branche beträgt in diesem Zeitraum 1 Prozent Rendite, doch Rheinmetall kommt auf beachtliche 21,88 Prozent. Somit beweist das Unternehmen starke finanzielle Stärke und zugleich einen marktführenden Status in der Branche.

Die Gründe, weshalb sich die Dividende für Rheinmetall-Aktien lohnt

Die Attraktivität von Rheinmetall als Anlageobjekt, kann anhand der Dividendenrendite gemessen werden: Sie gibt das Verhältnis zwischen der ausgeschütteten Dividende und dem aktuellen Aktienkurs in Prozent an. Aktuell beläuft sich die Dividendenrendite...