Rheinmetall-Aktie: Die Flut an guten Nachrichten!

Liebe Leserinnen und Leser,

das Düsseldorfer Unternehmen Rheinmetall unterhält die Börsen – die Nachrichtenflut bleibt beeindruckend. Am 20. Juli wurde nun bekannt, dass Rheinmetall auch nach Ungarn Munition liefert. Unabhängig von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Lieferung bleibt interessant, dass und ob Rheinmetall damit die Umsätze weiter in die Höhe schraubt, indem mittlerweile diverse Länder beliefert werden. In den vergangenen Tagen und Wochen hatte Rheinmetall auch immer wieder Aufträge bekannt gegeben, die sich auf Panzerlieferungen etc. größeren Ausmaßes beziehen. Die Börse reagiert derzeit trotz eines laufenden Aufwärtstrends im Vergleich noch immer verhalten.

Rheinmetall: Die Kursexplosion bleibt noch aus

Dabei sind die wirtschaftlichen Kennzahlen für das laufende Jahr noch immer recht beeindruckend. Das...