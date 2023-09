Rheinmetall-Aktie: Fehleinschätzung vorhanden!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

In den jüngsten Handelstagen verzeichnete Rheinmetall einen Aktiengewinn von 2%. Trotz einer optimistischen Marktprognose aufgrund der militärischen Lage in der Ukraine erreichte die Aktie nicht ganz den Wert von 250 Euro. Am Freitag wurde ein Kursrückgang um -1,2% registriert.

Krieg in der Ukraine könnte Aufwärtstrend für Rheinmetall bedeuten

Der allgemeine Hintergrund für eine potenzielle positive langfristige Kursentwicklung ist recht klar. Durch den Konflikt in der Ukraine erhofft sich das Verteidigungsunternehmen Rheinmetall neue Aufträge und hat diese bereits erhalten. Selbst jetzt noch oder vergangene Woche bat die ukrainische Regierung um weitere Waffenlieferungen.

Für das Düsseldorfer Unternehmen Rheinmetall könnten solche Entwicklungen erhebliche Auswirkungen auf Umsatz und Gewinne haben.