- Rheinmetall-Aktie: Erneut beeindruckende Performance!

Rheinmetall hat am Freitag einen kleinen Rücksetzer erlebt, der jedoch kaum Einfluss auf die Analysten und Beobachter hatte. Die Aktie wird bald wieder stärker werden und in Richtung Allzeithochs steigen, da Rheinmetall einen neuen starken Großauftrag erhalten hat. Das Unternehmen beliefert ein europäisches Land mit Munition im Wert von über 200 Millionen Euro netto. Rheinmetall ist der einzige Einzellieferant für neu hergestellte Mittel- und Flugabwehrkanonen-Munition.

Die Aufträge prasseln momentan nur so nieder auf das Düsseldorfer Unternehmen, was auch im Chartbild zu sehen ist: obwohl die Notierungen in den letzten fünf Tagen um -2 % zurückgingen, haben sie seit Januar um etwa 43 % zugenommen! Mit einer Entfernung zur 100-Tage-Linie um immerhin -12 % weist das stark aufwärtsgerichtete Unternehmen sehr schöne...