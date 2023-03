Rheinmetall Aktie: Erfahren Sie hier alles über den aktuellen Kursverlauf und Prognosen

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Die Aktie von Rheinmetall wird am 12. März 2023 an der Heimatbörse F bei einem Kurs von 248,00 Euro gehandelt. Der deutsche Konzern ist im Bereich Industrie, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung tätig und gehört dementsprechend dem Segment Industrials/Aerospace & Defense an.

In den letzten Jahren hat sich der Kurs der Rheinmetall-Aktie positiv entwickelt und konnte inzwischen auch internationale Investoren überzeugen. Mit einer Marktkapitalisierung von über 7 Milliarden Euro zählt das Unternehmen zu den Schwergewichten auf dem deutschen Aktienmarkt.

Experten zeigen sich insgesamt optimistisch für die weitere Entwicklung des Unternehmens und halten ein weiteres Kurswachstum für möglich. Entscheidend dafür ist vor allem die erfolgreiche Umsetzung der strategischen Ausrichtung auf innovative Produkte und Technologien in den...