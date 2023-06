Rheinmetall-Aktie: Endlich vorbei?

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

in den vergangenen Tagen gab die Aktie von Rheinmetall erheblich nach. Investoren und auch Analysten fragen sich schon, ob hier eine Abwärtsfahrt aufgenommen worden ist, die sich zuvor nicht angekündigt hatte. Der Titel ist im Basisdepot des Hypergrowth Aktien-Dienstes. Nach den gewaltigen Gewinnen ist es hier sicherlich nicht besonders wahrscheinlich, die Aktie aus dem Portfolio herausnehmen zu müssen. Im Gegenteil: Es gibt durchaus Anzeichen dafür, dass auch der Kurs dieser Aktie wieder Richtung Norden klettern könnte. Die Notierungen sind zumindest in den Vortagen auch deshalb gefallen, weil die Diskussion um die Schuldenobergrenze in den USA die Stimmung verschlechtert hat. Die Börsen mussten befürchten, dass keine Einigung zustande kommt, nach der die Schulden angehoben würden.

Diese Anhebung...