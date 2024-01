Rheinmetall Aktie: Einfach nur Spitze!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Die Dividendenrendite für Rheinmetall beträgt derzeit 1,57 Prozent und liegt nur leicht unter dem Mittelwert von 2,09 Prozent. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik neutral. In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite von Rheinmetall bei 56,72 Prozent, was mehr als 51 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Für diese starke Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.

In den sozialen Medien wurde Rheinmetall in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet. Jedoch wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung. Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs von 297 EUR deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (261,77 EUR) liegt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (279,61 EUR) wird übertroffen. Auf dieser Basis wird die Rheinmetall-Aktie insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.