Rheinmetall-Aktie: Diese Aktie ist im Aufwärtsmarsch!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Rheinmetall hat nun als Rüstungsunternehmen in der vergangenen Woche einen Aufschlag in Höhe von mehr als 15 % geschafft. Der Richtung nach ist dies durch den neuen Krieg im Nahen Osten nicht verwunderlich. Die Stimmung eskaliert. Rheinmetall konnte am Freitag noch einen Aufschlag in Höhe von etwa 0,2 % verbuchen. Das reicht noch nicht, um den höchsten Kurs aller Zeiten zu erreichen. Aber fast!

Rheinmetall: Es fehlt nicht viel

Es geht nur noch um ca. knapp 10 %, nachdem Rheinmetall nun einen Kurs von 269 Euro markiert hat. Dies ist hoch genug, um neue Korrekturen von Analysten-Schätzungen zu erwarten.

Die Analysten lt. Marketscreener gehen aktuell noch davon aus, der Kurs könne auf etwas mehr als 295 Euro steigen. Das sind ausgehend vom derzeitigen Kursniveau keine 10 % mehr. Damit würde zumindest die gute Stimmung rund um...