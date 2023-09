Rheinmetall-Aktie: Dies ist ein Irrtum!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Rheinmetall hat in den vergangenen Tagen an den Aktienmärkten immerhin einen Gewinn von 2 % für sich verbuchen können. Die Aktie schaffte damit den Durchmarsch in Richtung von 250 Euro jedoch nicht ganz, auch wenn Analysten wegen der Ukraine (insbesondere also wegen der militärischen Entwicklung) durchaus optimistisch sind. Die Kurse waren am Freitag sogar um -1,2 % nach unten gelaufen.

Kiew möchte mehr Waffen – auch “gut” für Rheinmetall

Der Hintergrund für die insgesamt langfristig gute Kursentwicklung ist recht offensichtlich. Durch den Krieg in der Ukraine darf Rheinmetall als Rüstungsunternehmen auf neue Aufträge hoffen und hat diese auch erhalten. Auch jetzt noch – oder in der vergangenen Woche – bittet die Regierung aus Kiew in der Ukraine um neue Waffen.

Das Düsseldorfer Unternehmen Rheinmetall kann von solchen...