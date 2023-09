Rheinmetall-Aktie: Der Deal!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Rheinmetall hat nun einen Deal mit Lufthansa bekannt gegeben – Die Börsen bleiben dabei noch zurückhaltend – Analysten sind jedoch optimistisch

Rheinmetall hat dabei am Dienstag bekannt gegeben, das Unternehmen werde zusammen mit der Lufthansa beim Kampfjet F-35 in der Produktion “kooperieren”. Dies ist interessant, da Rheinmetall damit auch eine strategische Entwicklung offenbart. Die Geschäfte laufen angesichts des Kriegs in der Ukraine und dem Ruf nach immer mehr Waffen ohnehin gut. Im laufenden Jahr wird Rheinmetall jedenfalls noch niedriger bewertet als lange Zeit angenommen.