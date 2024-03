Rheinmetall Aktie: Die Bären zittern!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitablauf. Für die Rheinmetall zeigt der RSI einen aktuellen Wert von 49,42, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgeweitet wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 19, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Demnach wird die Einstufung auf dieser Basis als "Gut" bewertet, was insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung für die RSI führt.

Im Branchenvergleich hat die Rheinmetall im vergangenen Jahr eine Rendite von 76,12 Prozent erzielt, was 71,16 Prozent über dem Durchschnitt (4,96 Prozent) im Sektor "Industrie" liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Industriekonglomerate" beträgt durchschnittlich 6,38 Prozent, wobei die Rheinmetall aktuell 69,74 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Industriekonglomerate) erscheint die Rheinmetall aus fundamentaler Sicht überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 36,73 gehandelt wird, was einen Abstand von 9 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 33,55 ergibt. Aus diesem Grund ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Rheinmetall auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 283,88 EUR, während der Kurs der Aktie (421,8 EUR) um +48,58 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 354,44 EUR, was einer Abweichung von +19 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert bewertet. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".