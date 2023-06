- Rheinmetall Aktie: Aufschwung nach Donnerschlägen

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Liebe Leserinnen und Leser,

Rheinmetall bleibt als Aktie weiterhin im Fokus der Anleger. Trotz jüngster Kursrückgänge zeichnet sich kein langfristiger Abwärtstrend für das Düsseldorfer Unternehmen ab. Es gibt nach wie vor positive Nachrichten, die berücksichtigt werden sollten. Am Mittwoch legte der Aktienkurs nur minimal zu – möglicherweise bietet Rheinmetall sogar einen attraktiven Einstiegspunkt. Dies wird auch in den Einschätzungen des Tech Aktien Masterclass deutlich, wo die Aktie unverändert im Potential-Depot mit hohen Gewinnen vertreten ist.

Rheinmetalls anhaltender Trend bleibt bemerkenswert

Am Mittwoch meldete das Unternehmen weitere interessante Neuigkeiten: In Kürze sollen zusätzliche Waffen und Munition in die Ukraine geliefert werden. Zuvor wurde bereits ein weiterer Panzerauftrag aus der Ukraine bekannt...