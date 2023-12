Rheinmetall-Aktie: Auf dem Weg zum nächsten Hoch

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

In den letzten Handelstagen im November gönnte sich die Rheinmetall-Aktie (WKN: 703000) eine kleine Verschnaufpause, doch seit Anfang Dezember nimmt der Rüstungstitel wieder Kurs auf sein Allzeithoch. Am Dienstagmorgen notiert die Rheinmetall-Aktie nur noch rund 2% unter ihrem Höchststand. Wird sie ihn in den kommenden Tagen knacken können?