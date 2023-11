Rheinmetall-Aktie: Auf dem Weg zum Rekord!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Rheinmetall hat auch am Beginn der neuen Woche einen kräftigen Schluck aus der Börsenpulle genommen. Die Notierungen liefen um fast 2,3 % aufwärts. Damit hat Rheinmetall aktuell einen Kurs von annähernd 280 Euro erreicht. Noch sind die Kurse aus dieser Perspektive in einem moderaten Aufwärtstrend. Es sieht jedoch danach aus, als könnte es zu einem massiven Signal kommen!

Rheinmetall: Dieses Top steht an!

Das Unternehmen aus Düsseldorf hat langsam, aber sicher, nun sein Allzeithoch in den Blick genommen. Die Rekordkurse verlaufen etwa bei 281,30 Euro (hier kommt es letztlich darauf an, welche Börse als Referenzgröße herangezogen wird). Es fehlen also noch etwa 2 Euro.

Ein Allzeithoch wäre ein massives Signal, weil dies der Kurs ist, an dem rechnerisch kein Investor mehr im Minus liegen kann. Alle müssten – jedenfalls auf dem...