Rheinmetall-Aktie: Auf des Messers Schneide!

Die Rheinmetall-Aktie gerät seit Beginn dieser Woche wieder unter vermehrten Abgabedruck. Am Montag waren die Kurse bereits um 2,46 Prozent eingebrochen und folgten dabei dem schwachen Gesamtmarkt. Während die Märkte am Dienstag in eine Erholung einschwenken, gehen die Korrekturen beim Rüstungsspezialisten weiter. Im frühen Handel knickt die Aktie um weitere 1,57 Prozent ein und droht damit sogar unter die 200-Tage-Linie… Hier weiterlesen