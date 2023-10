Rheinmetall-Aktie: Analysten sehen Kursziel bei 306,00 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Die Aktien von Rheinmetall werden derzeit nach Ansicht von Experten am Markt unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt aktuell bei 306,00 EUR mit einem potentiellen Aufwärtspotenzial von +17,15% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Rheinmetall überzeugt in den letzten fünf Handelstagen mit einer positiven Entwicklung

• 6 Bankanalysten empfehlen die Aktie als “starken Kauf”

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” hat sich verbessert auf 4,16

Am vergangenen Handelstag verzeichnete die Rheinmetall-Aktie eine positive Kursentwicklung um +2,63%. In den letzten fünf Handelstagen zeigte sich ein insgesamt positives Ergebnis von +11,24%. Die Stimmung an der Börse ist daher optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie wird durchschnittlich von Bankanalysten auf 306,00 EUR geschätzt. Bei Erreichen dieses Ziels würde dies...