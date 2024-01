Rezessionsängste Adé? Wirtschaftswachstum erfährt 2023 unerwartete Beschleunigung in den USA

Wirtschaftswachstum von 3,1% gegenüber Vorjahr dank starkem Konsum und Einstellungszuwachs.

Wirtschaft wächst trotz Prognosen einer Rezession: Die US-Wirtschaft verzeichnete ein Wachstum von 3,1% im vergangenen Jahr und widerlegt damit Prognosen einer drohenden Rezession. Gestützt von einem robusten Arbeitsmarkt, verzeichnete die Wirtschaft im vierten Quartal ein Wachstum von 3,3% im saison- und inflationsbereinigten Jahresvergleich, wie das Handelsministerium am Donnerstag bekannt gab.

Der Anstieg der Staatsausgaben und die gestiegenen Haushaltsausgaben haben zu diesem starken Ergebnis beigetragen. Dabei entspricht das Quartalsergebnis den pre-pandemischen Trends, jedoch war es eine Verlangsamung im Vergleich zum atemberaubenden Wachstum von 4,9% im Sommer.

Die Zahlen für das Jahr 2023 kontrastieren stark zu den Erwartungen der Ökonomen vor einem Jahr, als eine Rezession als sehr wahrscheinlich angesehen wurde und ein mageres Wachstum von 0,2% im vierten Quartal prognostiziert wurde. Im Vergleich dazu war der Zuwachs im vergangenen Jahr ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum vergleichbaren Wachstum von 0,7% im Jahr2022.

Ein starkes Jahr für die Wirtschaft: "Es war ein wirklich starkes Jahr für das Wirtschaftswachstum", sagte James Knightley, Chefökonom bei ING. "Der Verbraucher sollte zurückhaltend sein - aber das war er nicht." Für das Jahr 2024 wird erwartet, dass das Wachstum weitergeht, jedoch in einem deutlich langsameren Tempo.

Die hochgewähnte Abkehr der Federal Reserve von Zinserhöhungen wird die Wirtschaft in diesem Jahr unterstützen, sagen Ökonomen. Die moderaten Inflationsraten und der weiterhin enge Arbeitsmarkt haben das Vertrauen der Verbraucher gestärkt, wie einige Umfragen zeigen. Doch diese Zuversicht könnte durch eine langsamere Einstellung und zunehmenden Druck auf Amerikaner, die ihre Pandemie-Ersparnisse aufgebraucht haben, herausgefordert werden.

Verbraucherstimmung als Zeichen des Potenzials: Die Bereitschaft der Verbraucher, zu investieren, zeigte sich während der Einzelhandelsumsätze in der Weihnachtssaison. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im Dezember und übertrafen die Inflation bei weitem.

Das Vertrauen der Amerikaner in die Wirtschaft nahm zu, da die Lohnsteigerungen die Preissteigerungen übertrafen: Die Verbraucherstimmung stieg von November bis Januar um 29%, der größte Zuwachs in zwei Monaten seit 1991, wie die University of Michigan berichtete. Die Verbraucher erwarten eine wesentlich geringere Inflation als noch vor einigen Monaten.

Dennoch gibt es Anzeichen dafür, dass das Wachstum - und damit die gesamte Wirtschaft - nicht in diesem rasanten Tempo weitergehen wird. Ökonomen gehen davon aus, dass die Ausgaben der Verbraucher abkühlen werden und erwarten ein Wachstum von nur 1% in diesem Jahr.

Hinweise auf ein rückläufiges, aber nicht kollabierendes Wirtschaftsbild: Es sind Anzeichen für eine Verlangsamung, aber keine Einbrüche in der Wirtschaft zu erkennen. In den letzten Monaten berichteten Hersteller von einem moderaten Rückgang der Produktion und einige große Unternehmen haben Entlassungen angekündigt.

Die Arbeitslosigkeit insgesamt ist kaum zurückgegangen, jedoch dauert es länger, bis entlassene Arbeiter neue Stellen finden. Auf der lokalen Ebene ist das Bild gemischter: Im Dezember hatten 18 Bundesstaaten eine höhere Arbeitslosenquote als im Vorjahr, während 15 Bundesstaaten einen Rückgang verzeichneten. Die Unternehmen sind unsicher, wie viel Preismacht sie besitzen, nachdem sie in den letzten Jahren kontinuierlich höhere Preise durchgesetzt haben, die von Verbrauchern absorbiert wurden.

Für einige Lebensmittel- und Snackunternehmen, wie Conagra, hat sich das Kaufvolumen verlangsamt und sie haben begonnen, die Preise für einige Produkte zu senken. Procter & Gamble hingegen meldete am Dienstag starke Gewinne, die sowohl auf Preiserhöhungen als auch auf höherem Absatzvolumen beruhten.

Aussichten auf Zinssenkungen: Die Aussicht auf eine mögliche Zinssenkung der Federal Reserve in naher Zukunft hat in den vergangenen Monaten zu einem Anstieg auf dem Aktienmarkt geführt. Günstigere Finanzierungskosten könnten später in diesem Jahr zu einer Belebung der privaten und unternehmerischen Investitionen führen.

Die allmähliche Abkühlung des Arbeitsmarktes in Verbindung mit Fortschritten bei der Eindämmung der Inflation hat Investoren dazu veranlasst, aufmerksam zu verfolgen, wann die Fed möglicherweise beginnen wird, ihren Leitzins zu senken. Die Fed hat angekündigt, die Zinsen bei ihrem Treffen nächste Woche auf dem höchsten Stand der letzten 23 Jahre zu halten, jedoch wurden für 2024 drei Zinssenkungen eingeplant.

Laut CME Group-Daten rechnen die meisten Anleger damit, dass die Fed im Mai mit Zinssenkungen beginnen wird. Immobilienmarkt profitiert von sinkenden Hypothekenzinsen: Die dem Sturz folgenden sinkenden Hypothekenzinsen haben zu einem Anstieg der Aktivitäten auf dem Immobilienmarkt geführt, nachdem das Volumen der Hausverkäufe das schlechteste Jahr seit Jahrzehnten verzeichnete.

In der Woche bis zum 12. Januar stiegen die Anträge für den Kauf von Hypotheken auf den höchsten saisonbereinigten Stand seit Juli, so die Mortgage Bankers Association.

Obwohl die Fed erklärt hat, erst dann Zinsen senken zu wollen, wenn sie davon überzeugt ist, dass die Preisdrucke nachhaltig unterdrückt wurden, haben sich die Märkte bereits mit der möglichen Belebung beschäftigt.

"Die Fed wird ihr Ziel erreichen und die Anleger wissen, dass dies Zinssenkungen bedeutet", sagte Joe Brusuelas, Chefökonom bei RSM US. "Bald werden wir nicht mehr über eine weiche Landung sprechen - sondern über eine erneute Beschleunigung."

Nachricht im Orginal