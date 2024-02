Reynolds Consumer Products Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Im vergangenen Jahr haben Analysten insgesamt 0 positive, 2 neutrale und 0 negative Einschätzungen zu Reynolds Consumer Products abgegeben, was zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating führt. Es liegen keine neuen Einschätzungen zu Reynolds Consumer Products vor, und das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 27,5 USD. Basierend auf dem letzten Schlusskurs von 28,72 USD könnte die Aktie um -4,25 Prozent fallen, was eine "Neutral"-Empfehlung darstellt. Insgesamt wird die Aktie von Analysten als "Neutral" eingestuft.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmung in Bezug auf Reynolds Consumer Products in den letzten Tagen größtenteils positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben Anleger vermehrt positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie von der Redaktion als "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Reynolds Consumer Products liegt bei 31,52, was auf eine neutrale Situation hinweist, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft erscheint. Auch der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 33 eine ähnliche neutrale Situation an. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von 28,72 USD als positiv bewertet, da er mit +6,06 Prozent Abstand über dem GD200 (27,08 USD) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 27,25 USD auf, was einem Abstand von +5,39 Prozent entspricht und ebenfalls als positiv eingestuft wird. Somit erhält die Reynolds Consumer Products-Aktie in der technischen Analyse insgesamt eine "Gut"-Bewertung.