Reynolds Consumer Products Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Analystenbewertung: Für Reynolds Consumer Products liegen aus den letzten zwölf Monaten 0 positive, 4 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten vor, was im Durchschnitt einer "neutralen" Bewertung entspricht. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Reynolds Consumer Products. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 28 USD. Dies würde bedeuten, dass die Aktie, ausgehend vom letzten Schlusskurs (27,29 USD), um 2,6 Prozent steigen könnte, was einer "neutralen" Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Reynolds Consumer Products-Aktie von Analysten daher eine "neutral" Bewertung.

Relative Stärke-Index: Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der aktuelle RSI-Wert für Reynolds Consumer Products liegt bei 34,38, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird dieses Signal als "neutral" eingestuft. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 43, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf dieser Basis wird die Einstufung als "neutral" gewertet. Insgesamt ergibt sich also eine "neutrale" Einstufung für den RSI.

Stimmung und Buzz: Eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie spielt auch die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei werden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Reynolds Consumer Products zeigte bei dieser Analyse interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "neutralen" Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "neutrale" Einstufung.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Reynolds Consumer Products liegt derzeit bei 27,06 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 27,29 USD hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +0,85 Prozent, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 26,59 USD, was einer Distanz von +2,63 Prozent entspricht und ebenfalls als "neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Gesamtbewertung als "neutral" vergeben.