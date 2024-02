Reyna Silver Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Reyna Silver war in den letzten Tagen neutral. Positive Themen dominierten die Diskussion an drei Tagen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen. Basierend auf dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und das Anleger-Sentiment wird entsprechend als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Reyna Silver-Aktie in den letzten 7 Tagen hat einen Wert von 83 erreicht, was auf eine Überbewertung hindeutet. Dies führt zu einer schlechten Bewertung. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt ebenfalls über dem Wert von 70,59, was erneut zu einer schlechten Bewertung führt. Somit wird die Aktie basierend auf dem RSI mit "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung gegenüber Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf Reyna Silver wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu dem Gesamtergebnis einer neutralen Stimmung führt.

Die technische Analyse der Reyna Silver-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,19 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,145 CAD liegt, was einem Unterschied von -23,68 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einer schlechten Bewertung von -27,5 Prozent.

Insgesamt wird die Reyna Silver-Aktie basierend auf der technischen Analyse ebenfalls mit einem "Schlecht"-Rating versehen.