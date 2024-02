Rey Resources Aktie: Alles kein Problem!

Das Anleger-Sentiment für die Rey-Aktie wird als neutral bewertet, da es in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge gab. Die Diskussionen in den letzten Tagen waren ebenfalls weder positiv noch negativ. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmung für Rey in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls unauffällig, wodurch die Aktie auch hier eine neutrale Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Rey-Aktie am letzten Handelstag bei 0,1 AUD lag, was einem Unterschied von -37,5 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (0,16 AUD) entspricht. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 0,15 AUD unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt. Somit erhält die Rey-Aktie insgesamt eine schlechte Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf den Relative Strength-Index wird die Rey-Aktie als neutral eingestuft. Der RSI7 liegt bei 50, was eine neutrale Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 mit 94,44 eine schlechte Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Somit ergibt sich insgesamt eine schlechte Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.