Rexford Industrial Realty Aktie: Das kann keiner glauben

Auf langfristiger Basis bewerten Analysten die Aktie der Rexford Industrial Realty Inc als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 1 die Aktie als gut, 2 als neutral und keiner als schlecht. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 55,67 USD, was einer Erwartung von 8,72 Prozent entspricht, da der Schlusskurs derzeit bei 51,2 USD liegt. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Die Diskussionsintensität zu Rexford Industrial Realty Inc hat in den letzten Monaten wenig Aktivität gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führte. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Rexford Industrial Realty Inc verläuft aktuell bei 51,68 USD, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 51,2 USD aus dem Handel, was einen Abstand von -0,93 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 80,77 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist, und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der RSI25 liegt bei 51,74, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt erhält das Wertpapier ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.