Rexford Industrial Realty Aktie: Kaum zu glauben!

Die Rexford Industrial Realty Inc-Aktie wird in einer technischen Analyse betrachtet, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage beträgt 51,66 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 50,92 USD liegt. Dies ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt bei 52,73 USD, was ebenfalls nahe dem letzten Schlusskurs liegt und zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Rexford Industrial Realty Inc-Aktie einen Wert von 81,98 für den RSI7 (sieben Tage) und 60,52 für den RSI25 (25 Tage), was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung erhielt die Aktie in den letzten 12 Monaten 1 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Langfristig wird die Aktie daher von institutioneller Seite als "Neutral" eingestuft. Für den aktuellen Kurs von 50,92 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 9,32 Prozent und ein mittleres Kursziel von 55,67 USD, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Rexford Industrial Realty Inc-Aktie führt.