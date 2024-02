Rexford Industrial Realty Aktie: Kann das wirklich sein?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekannter Indikator, der genutzt wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für die Rexford Industrial Realty Inc weist der RSI einen Wert von 49,55 auf, was einer neutralen Bewertung entspricht. Auch der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, ergibt mit einem Wert von 56,9 eine neutrale Einstufung. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Hier ergibt sich eine Abweichung von +1,13 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt eine Abweichung von -2,93 Prozent und somit eine neutrale Bewertung.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass die Aktie von Rexford Industrial Realty Inc in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen hervorruft, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität abgenommen hat, was zu einer negativen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine eher negative Einstufung für das Unternehmen.