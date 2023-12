Rexford Industrial Realty Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Analysten bewerten Rexford Industrial Realty Inc positiv, da in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 2 neutrale und 0 negative Einschätzungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 61 USD, was einem Potenzial von 8,56 Prozent entspricht. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI auf 25-Tage-Basis deutet jedoch auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einer positiven Bewertung führt.

In den sozialen Medien überwiegt eine positive Stimmung gegenüber Rexford Industrial Realty Inc, und die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls größtenteils positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Einschätzung von den Marktteilnehmern.

In den letzten Wochen gab es vermehrt positive Kommentare über das Unternehmen in den sozialen Medien, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Aktie war jedoch nicht wesentlich häufiger im Fokus der Anleger als normal, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt.

Insgesamt erhält Rexford Industrial Realty Inc daher eine positive Gesamtbewertung von Analysten, Anlegern und in den sozialen Medien.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Rexford Industrial Realty-Analyse vom 27.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Rexford Industrial Realty jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Rexford Industrial Realty-Analyse.

Rexford Industrial Realty: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...