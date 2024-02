Rexford Industrial Realty Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die technische Analyse der Rexford Industrial Realty Inc zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 52,01 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 53,19 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie mit einer Distanz von +2,27 Prozent zum GD200 als "Neutral" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 54,4 USD, was einer Distanz von -2,22 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral" Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ergibt die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen zeigt jedoch, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfährt als üblich und zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger auf sich zieht, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Analysteneinschätzung basierend auf den Bewertungen von 3 Analysten in den letzten zwölf Monaten ergibt eine durchschnittliche Bewertung von "Neutral", bestehend aus 1 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Meinungen. Die Kursprognose für die Rexford Industrial Realty Inc liegt bei 55,67 USD, was ein Aufwärtspotential von 4,66 Prozent ergibt und somit zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Rexford Industrial Realty Inc derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl im 7-tägigen RSI mit einem Wert von 47,48 als auch im RSI25 mit einem Wert von 57, was insgesamt zu einer "Neutral" Einstufung führt.