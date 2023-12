Rexel Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Die Aktie des Unternehmens Rexel weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Innerhalb der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" liegt die durchschnittliche Dividendenrendite bei 0 Prozent. Daraus ergibt sich eine neutrale Bewertung und ein neutrales Investment.

Um festzustellen, ob die Aktie von Rexel derzeit überkauft oder überverkauft ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt bei 67,86 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 18,73, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet. Dadurch erhält die Aktie in diesem Bereich eine positive Bewertung.

In den vergangenen 12 Monaten hat die Aktie von Rexel eine Performance von 79,62 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche eine deutliche Outperformance darstellt. Sowohl im Branchenvergleich als auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor schneidet Rexel positiv ab und erhält daher eine gute Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt der Aktie deutlich über den aktuellen Schlusskursen liegen. Dies deutet auf eine positive Trendentwicklung hin und führt zu einer guten Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Insgesamt erhält die Aktie von Rexel demnach eine gute Bewertung, sowohl in Bezug auf die Dividendenrendite, den Relative Strength Index, den Branchenvergleich des Aktienkurses und die technische Analyse.