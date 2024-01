National Fuel Gas Aktie: Jetzt geht’s rund!

In den letzten vier Wochen gab es positive Veränderungen im Sentiment und Buzz um die Aktie von National Fuel Gas in den sozialen Medien. Die Stimmung hat sich aufgehellt, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Zudem wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält National Fuel Gas daher auch in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Bezogen auf die Aktienkursentwicklung im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite von National Fuel Gas in den letzten 12 Monaten bei -19,9 Prozent, was mehr als 20 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Rendite in der "Gasversorgungsunternehmen"-Branche beträgt 0,5 Prozent, was bedeutet, dass National Fuel Gas auch hier mit 20,4 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist National Fuel Gas derzeit eine Rendite von 3,65 % auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 4,59 % liegt. Die Differenz von lediglich 0,94 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Neutral" in Bezug auf die Dividendenrendite.

Auf langfristiger Basis wird die Aktie von National Fuel Gas von Analysten als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, wurde die Aktie 1-mal als "Gut" und keinmal als "Neutral" oder "Schlecht" bewertet. Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates gibt, erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 65 USD, was einer Erwartung von 28,51 Prozent entspricht. Basierend auf den Schätzungen der Analysten erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".