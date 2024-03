Rex Minerals Aktie: Das war abzusehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Rex Minerals auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 40 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 47,62 an, dass Rex Minerals weder überkauft noch überverkauft ist und somit auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Rex Minerals ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Einschätzungen zur Aktie. Die Diskussionsintensität ist stark gestiegen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu einer insgesamt negativen Einstufung führt.

Aus der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt der Rex Minerals-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,19 AUD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,17 AUD, was einem Unterschied von -10,53 Prozent entspricht und daher zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der letzte Schlusskurs liegt nahe dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält Rex Minerals gemäß der Analyse eine neutrale Bewertung für den RSI, eine positive Einschätzung hinsichtlich der Anleger-Stimmung und der Diskussionsintensität, eine negative Bewertung aufgrund der Stimmungsänderung und eine negative Bewertung aus charttechnischer Sicht.