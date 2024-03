Rex Minerals Aktie: Nächster Hammer kommt!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Rex Minerals. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Rex Minerals daher ein "Gut"-Rating auf dieser Stufe.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Rex Minerals liegt derzeit bei 0,19 AUD. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,18 AUD lag und somit einen Abstand von -5,26 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 0,17 AUD, was einer Differenz von +5,88 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Rex Minerals zeigt einen Wert von 40, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 45,45 und bestätigt ebenfalls diese Einschätzung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln positive Einschätzungen und Stimmungen wider. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Meinungen geäußert, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Aktie von Rex Minerals unserer Redaktion zufolge angemessen mit "Gut" bewertet, basierend auf der Anlegerstimmung.