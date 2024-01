Rex Minerals Aktie: Nächster Hammer kommt!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Rex Minerals als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Rex Minerals-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 70, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 40, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Somit ergibt sich das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment basiert die Einschätzung auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Rex Minerals eher neutral diskutiert. An vier Tagen überwogen vor allem positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Aktuell, in den vergangenen ein bis zwei Tagen, sind es dagegen vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Somit erhält Rex Minerals auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich eine Abweichung von -11,9 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,21 AUD mit dem aktuellen Kurs (0,185 AUD) vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachten wir jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+8,82 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Ein wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir die Diskussionsintensität sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Rex Minerals zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine positive Änderung, wodurch sich eine weitere "Gut"-Bewertung ableiten lässt. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

