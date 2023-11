Rex American Aktie: Der absolute Knall!

Im vergangenen Jahr hat die Aktie von Rex American eine Rendite von 25,95 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Energie-Sektor eine Unterperformance von 22,96 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus dem Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 48,91 Prozent, und Rex American liegt deutlich darunter. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Rex American im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 14,6 Prozent keine Dividenden aus, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Rex American war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, sowohl in den sozialen Medien als auch in diversen Kommentaren. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Rex American zeigt eine neutrale Bewertung, mit einem RSI von 45,92 für einen Zeitraum von 7 Tagen und einem RSI25 von 51,12 für 25 Tage. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Bewertung für die Aktie von Rex American, sowohl in Bezug auf Rendite und Dividende als auch in der relativen Stärke des Kurses.