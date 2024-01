Rex American Aktie: Was geht denn hier ab?

Der Aktienkurs von Rex American zeigt eine starke Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen im Energiesektor. Mit einer Rendite von 45,28 Prozent in den letzten 12 Monaten übertrifft das Unternehmen den Branchendurchschnitt um mehr als 21 Prozent. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche von 24,59 Prozent liegt Rex American mit 20,68 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Rex American derzeit eine Rendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 28,16 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Rex American. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer ist ebenfalls im roten Bereich, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen ist jedoch im normalen Rahmen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass Rex American sowohl im langfristigen als auch im kurzfristigen Trend gut abschneidet. Der letzte Schlusskurs liegt sowohl über dem 200-Tage-Durchschnitt (+27,61 Prozent Abweichung) als auch über dem 50-Tage-Durchschnitt (+11,45 Prozent Abweichung). Auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren erhält Rex American somit ein "Gut"-Rating.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Rex American in Bezug auf den Aktienkurs und die technische Entwicklung gut abschneidet, während die Dividendenrendite und das Sentiment in den sozialen Medien als verbesserungswürdig angesehen werden.