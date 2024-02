Rex American Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Die Dividendenpolitik von Rex American wird derzeit als "Schlecht" eingestuft, da das Unternehmen niedrigere Dividenden auszahlt als der Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch. Der Unterschied beträgt 25,13 Prozentpunkte (0 % gegenüber 25,13 %).

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Rex American derzeit auf 38,24 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 44,06 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +15,22 Prozent, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 44,1 USD, was die Aktie mit einem Abstand von -0,09 Prozent als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie damit die Bewertung "Gut".

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie zeigen, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen deutet jedoch darauf hin, dass das Unternehmen mehr Aufmerksamkeit erfahren hat als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Rex American als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 15,95 insgesamt 42 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", der 27,52 beträgt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

