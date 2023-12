Rex American Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An neun Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, während an drei Tagen die negative Stimmung überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen war das Gespräch der Anleger auch verstärkt von positiven Themen bezüglich des Unternehmens Rex American geprägt. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt mit "Gut" im Anleger-Sentiment.

In technischer Hinsicht ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 35,47 USD für die Rex American-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 47,79 USD, was einem Unterschied von +34,73 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 39,64 USD liegt mit einem letzten Schlusskurs von +20,56 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält Rex American insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" erzielt Rex American eine Rendite von 45,28 Prozent, was mehr als 25 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnet eine mittlere Rendite von 20,1 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, jedoch liegt Rex American mit 25,18 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten Wochen konnte eine Zunahme negativer Kommentare über Rex American in den sozialen Medien beobachtet werden, was zu einer negativen Stimmung bei den Marktteilnehmern führte. Die Redaktion gibt daher eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie. Die Intensität der Diskussionen um eine Aktie gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen derzeit stark im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Rex American unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie.