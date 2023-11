RewirEd-Gipfel präsentiert Agenda und Redner auf der COP28, dem ersten globalen Gipfel zu Bildung und Klima

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Der RewirEd Summit, die Vorzeigeplattform von Dubai Cares, die sich für eine Neuausrichtung der Bildungssysteme als zentrale Voraussetzung für eine nachhaltige Zukunft der Menschen und des Planeten einsetzt, hat das Programm für die mit Spannung erwartete zweite Ausgabe vorgestellt, die am 8. Dezember in der Green Zone der COP28 stattfinden wird. Das Programm (https://rewiredsummit.org/programme-2023/) umfasst 35 Sitzungen mit über 200 Referenten (https://rewiredsummit.org/summit-speakers-2023/).S.E. Dr. Tariq Al Gurg, CEO und stellvertretender Vorsitzender von Dubai Cares, sagte: „Bildung für den Klimaschutz ist eine der dringlichsten Aufgaben unserer Zeit, denn sie ist die Grundlage für eine nachhaltige Zukunft der Menschen und des Planeten. Angesichts der Tatsache, dass Bildung in den Strategien zur Anpassung an den Klimawandel und zu dessen Minderung eine untergeordnete Rolle spielt, bietet der zweite RewirEd-Gipfel eine lang erwartete Gelegenheit für den globalen Bildungssektor, sich mit dem Klimasektor zusammenzuschließen und die Transformation der Bildungssysteme in den Mittelpunkt der Klimastrategien zu stellen. Das Programm des Gipfels wurde daher sorgfältig zusammengestellt, um sicherzustellen, dass es den Prioritäten des Bildungssektors entspricht und gleichzeitig durch gewinnbringende Lösungen zu Klimaprogrammen beiträgt. In Vorbereitung auf diese historische Ausgabe der COP rufen wir alle dazu auf, den RewirEd-Gipfel als einen wichtigen Meilenstein in unseren gemeinsamen Bemühungen zu sehen, das transformative Potenzial von Bildung als treibende Kraft für Fortschritt und Entwicklung zu nutzen."Adnan Ameen, CEO, COP28, sagte: „Bildung ist ein entscheidender Faktor für die Entwicklung der Kompetenzen, die für die zukünftige Klimawirtschaft erforderlich sind. In diesem Zusammenhang freuen wir uns über die Zusammenarbeit mit Dubai Cares bei der Organisation der zweiten Auflage des RewirEd Summit im Rahmen der COP28. Dies wird eine wichtige Gelegenheit sein, um Lösungen zu finden, die die Lernenden von heute befähigen und Maßnahmen beschleunigen können, die die Zukunft unseres Planeten bestimmen werden."Hauptredner (https://rewiredsummit.org/summit-speakers-2023/): Hon. Philip J. Pierre, Premierminister, St. Lucia; S.E. Cheikh Oumar Anne, Minister für nationale Bildung, Senegal; S.E. João Marques da Costa, Minister für Bildung, Portugal; I.E. Dogdurkul Kendirbaeva, Ministerin für Bildung und Wissenschaft, Kirgisische Republik; I.E. Reem Bint Ebrahim Al Hashimy, Staatsministerin der VAE für internationale Zusammenarbeit und Vorsitzende von Dubai Cares; S.E. Ban Ki-moon, 8. Generalsekretär der Vereinten Nationen; S.E. Dr. Tariq Al Gurg, CEO und stellvertretender Vorsitzender, Dubai Cares; Kevin Frey, CEO, GenU; Yasmine Sherif, Geschäftsführerin, ECW; Dr. Andrew Cunningham, Global Lead, Education, Aga Khan Foundation; Prof. Jeffrey Sachs, Universitätsprofessor, Columbia University; und Prof. Dr. Patrick Verkooijen, CEO, Global Center on Adaptation.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2284590/RewirEd_Summit_COP28.jpgPressekontakt:ASDA'A BCW, +971 4 450 7600,rewired@bcw-global.comView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/rewired-gipfel-prasentiert-agenda-und-redner-auf-der-cop28-dem-ersten-globalen-gipfel-zu-bildung-und-klima-301997199.htmlOriginal-Content von: RewirEd Summit, übermittelt durch news aktuell