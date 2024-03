Revolve LLC Aktie: Ein sicheres Investment?

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Revolve-Aktie stattgefunden. Davon wurden 1 Bewertung als "Gut", 1 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für die Revolve-Aktie. Auch für den letzten Monat gibt es qualifizierte Analysen. Dabei wurden 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen vorgenommen. Dies führt zu einer kurzfristigen Gesamtbewertung von "Neutral". Die Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,5 USD festgelegt, was einem Abwärtspotential von -9,89 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs (21,64 USD). Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung. Zusammenfassend erhält Revolve somit ein "Neutral"-Rating für diesen Analysepunkt.

In den letzten Wochen konnte eine Zunahme positiver Kommentare über Revolve in den sozialen Medien beobachtet werden. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich im grünen Bereich. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Revolve wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Revolve. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 56,55 Punkte, was bedeutet, dass Revolve momentan weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis ist Revolve weder überkauft noch -verkauft (Wert: 31,3), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Revolve damit unterm Strich mit "Neutral" für diesen Analysepunkt bewertet.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Revolve verläuft aktuell bei 15,81 USD, was der Aktie die Einstufung "Gut" einbringt, da der Aktienkurs selbst bei 21,64 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +36,88 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt derzeit bei 16,86 USD, was einer Differenz von +28,35 Prozent entspricht und damit ein "Gut"-Signal für die Revolve-Aktie liefert. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".